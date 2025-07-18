Чи можна вийти на пенсію в Україні раніше 60 років

Хто може вийти на пенсію раніше

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В Україні загальноприйнятий пенсійний вік становить 60 років, однак для отримання пенсії за віком необхідно мати відповідний страховий стаж.

У 2025 році для виходу на пенсію в 60 років вимагається 32 роки страхового стажу. Якщо стаж менший — від 22 до 32 років — вийти на пенсію можна буде у 63 роки. Ті, хто має від 15 до 22 років стажу, зможуть стати пенсіонерами лише у 65 років.

Водночас, існують певні категорії громадян, які мають право на достроковий вихід на пенсію, тобто раніше 60 років. Про це йдеться у повідомленнях Пенсійного фонду України. Ці можливості передбачені чинним законодавством і мають чіткі умови.

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Хто в Україні може вийти на пенсію до 60 років

Згідно зі статтею 115 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», право на достроковий вихід на пенсію зберігається для осіб, трудовий договір з якими було розірвано з ініціативи роботодавця за певних обставин. До таких обставин належать:

Зміни в організації виробництва та праці. Це може бути ліквідація, реорганізація або банкрутство підприємства, що призвело до скорочення штату працівників.

Невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я. У випадках, коли стан здоров’я працівника не дозволяє йому продовжувати виконувати свої професійні обов’язки, і це підтверджено у встановленому законодавством порядку (згідно з пунктом 2 частини 1 статті 40 Кодексу законів про працю України).

Основні вимоги для дострокової пенсії

Для того, щоб скористатися правом на дострокову пенсію, особам, які опинилися в подібних ситуаціях, необхідно відповідати кільком чітко визначеним вимогам.

Насамперед, на день звільнення вони повинні мати страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі , передбаченому абзацом першим частини першої статті 28 згаданого Закону.

Також, до досягнення стандартного пенсійного віку (60 років) на день звільнення має залишитися не більше ніж півтора року .

Крім того, важливою умовою є реєстрація в центрі зайнятості протягом 30 календарних днів з дати звільнення .

І останнє, протягом семи днів з моменту реєстрації в центрі зайнятості для особи не повинно бути знайдено роботи, що відповідає її потребам та запитам.

Процедура оформлення дострокової пенсії

Якщо ви відповідаєте зазначеним критеріям, алгоритм дій для оформлення дострокової пенсії виглядає наступним чином:

Слід подати заяву до центру зайнятості з проханням надати клопотання до Пенсійного фонду України, яке підтверджує дотримання всіх вищезазначених вимог, а також про припинення реєстрації вас як безробітного.

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Після отримання відповідного клопотання та припинення реєстрації в центрі зайнятості (не раніше ніж на наступний день після припинення реєстрації) необхідно звернутися до Пенсійного фонду України.

Як і де подати документи до Пенсійного фонду

Подати документи для призначення пенсії можна зручним для вас способом: як особисто, звернувшись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, так і дистанційно, скориставшись вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду (portal.pfu.gov.ua/).

Необхідні документи для призначення пенсії

Для призначення пенсії громадянам зазначеної категорії потрібно підготувати такі документи:

Трудова книжка, копія наказу (розпорядження) про звільнення або відомості про трудову діяльність із реєстру застрахованих осіб. Ці документи підтверджують факт звільнення та його підставу.

Клопотання про достроковий вихід на пенсію. Цей документ видається регіональними, міськими, районними, міськрайонними центрами зайнятості Державної служби зайнятості (при призначенні пенсії згідно з пунктом 6 частини 1 статті 115 Закону).

Документи закладу охорони здоров’я. Якщо підставою для звільнення стала невідповідність працівника займаній посаді за станом здоров’я, необхідно надати відповідні медичні документи, що підтверджують це (при призначенні пенсії згідно з пунктом 7 частини 1 статті 115 Закону).