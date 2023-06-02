Нацбанк выпустил новую монету: как она выглядит

Памятные монеты можно будет купить с 5 июня.
Национальный банк Украины (НБУ) представил новую монету, посвященную украинским детям.
Презентация состоялась в Международный день защиты детей во время конференции "UA: Война. Неспета колыбельная", сообщает регулятор.
"Для каждой нации дети — это сокровище и будущее. Именно об этом мы думали, создавая наши новые памятные монеты. Это — наше посвящение украинским детям, не только уже родившимся, но и будущим поколениям, которые еще родятся в свободной и независимой Украине", — сказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.
Как выглядит монета
Монета "Рожденный в Украине" имеет два варианта, они изготовлены из серебра и нейзильбера. Номинал обеих монет – 5 гривен.
На аверсе изображена картина, наполненная народным колоритом, "Колыбельная" — родительский дом в окружении мальв и полотенец, символизирующий дом, колыбельную и продолжение рода.
На реверсе — картина "Связь". На фоне стилизованной вселенной малыш-космонавт, неразрывно связанный пуповиной с матерью-Украиной.
Обе картины, использованные в эскизах, принадлежат кисти известного украинского художника Олега Шупляка. Скульпторы: Анатолий Демьяненко, Владимир Атаманчук.
Масса драгметалла составляет 15,55 г.
Когда и где можно приобрести монеты
Памятные монеты можно купить с 5 июня в интернет-магазине НБУ, а также в банках-дистрибьюторах: Укргазбанк, Радабанк, Таскомбанк, Приватбанк.
Тираж серебряных монет – 5 тысяч штук, из нейзильбера – 75 тысяч штук. Монеты в сувенирной упаковке.
Напомним, украинцы получили новую монету, напоминающую о подвиге каждого терробороновца.
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