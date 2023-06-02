Что будет с субсидиями после удорожания электроэнергии в Украине

В Минсоцполитики уверяют, что деньги у государства на субсидии есть.

После роста тарифа на электроэнергию в Украине граждане дальше будут получать субсидии, которые будут покрывать эту увеличенную стоимость.

Об этом заместитель министра социальной политики Дарья Марчак рассказала в эфире телемарафона "Единые новости".

Замминистра сообщила, что на сегодня субсидии получают 2,2 млн домохозяйств, еще 1,3 млн получают льготы. После роста тарифов на электроэнергию ожидаются новые обращения за государственной помощью.

Также читайте Начислена ли субсидия: где и как это проверить

"Будут новые обращения и новые граждане, которые почувствуют, что их доходов не хватает, чтобы покрывать жилищно-коммунальные услуги, будут обращаться. Мы работаем над упрощением механизма выдачи субсидий как офлайн так и онлайн", — рассказала Марчак.

Она заверила, что деньги на субсидии у государства есть. Так, в бюджете было предусмотрено 37 млрд. грн. на субсидии и льготы. Эта помощь будет покрывать возросшую стоимость электроэнергии.

"Все те граждане, которые уже получают субсидии, им фактически вообще не нужно будет ничего делать, потому что субсидии для них повысятся автоматически", – сообщила замминистра.

Напомним, в Украине с 1 июня вырос тариф на электроэнергию для населения и теперь он составляет 2,64 грн/кВт-ч вместо 1,44 грн/кВт-ч и 1,68 грн/кВт-ч, как раньше.

Согласно прогнозу директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, суммы в платежках за свет возрастут на 150–250 грн.

Подорожание несмотря на мараторий: почему в Украине растут тарифы на электроэнергию

Читайте также: