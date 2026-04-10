Простое снижение цены не станет панацеей для приватизации ОПЗ — партнер АГТ Александр Горбуненко о старых проблемах будущего аукциона
Партнер компании «Агро Газ Трейдинг» Александр Горбуненко прокомментировал заявление заместителя министра экономики Дарии Марчак о повторной приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ) в 2026 году с понижением стартовой цены.
По его словам, сама идея пересмотра цены выглядит ожидаемой после неудачного аукциона 2025 года, однако она не устраняет ключевые причины отсутствия инвесторского интереса.
«Еще в январе я говорил: если нет прозрачных правил, доступа к качественной информации и понимания реального состояния актива покупателей не будет. В такой ситуации снижение цены выглядит скорее попыткой объяснить предварительный результат, чем решить проблему», — отметил Горбуненко.
Он подчеркнул, что ключевой вопрос не в стоимости актива, а в условиях, при которых он предлагается инвестору.
По мнению Горбуненко, без равного доступа к информации и качественной подготовке актива приватизация не сможет обеспечить реальную конкуренцию.
Он также напомнил, что стартовая цена ОПЗ в 2025 году составила около 4,5 млрд грн — сумму, сопоставимую с объемом средств, которые «Агро Газ Трейдинг» оплатила заводу за переработку газа в 2019–2021 годах, когда завод работал.
Это значит, что работающий актив способен генерировать соответствующую экономику. В то же время речь идет о предприятии, которое простаивает уже несколько лет и техническое состояние которого требует объективной оценки», — отметил он.
Горбуненко отметил, что отсутствие доступа к полному массиву технической и финансовой информации заставляет инвесторов закладывать дополнительные риски в свои оценки, что оказывает непосредственное влияние на их готовность участвовать в приватизации.
Кроме того, важно понимание модели работы предприятия после приватизации, в частности на переходный период, что имеет значение как для инвесторов, так и для трудового коллектива.
По его мнению, снижение стартовой цены само по себе не способно обеспечить успешный результат аукциона.
Решающими остаются прозрачность процедуры, равные условия для всех участников и полноценный доступ к информации об активе.
Именно эти факторы определяют, состоится ли приватизация по рыночной логике с реальным уровнем конкуренции, а не формально.