Рада продлила налоговую амнистию в Украине

Верховная Рада продлила срок проведения налоговой амнистии до 1 марта 2023 года, поддержав соответствующую правку в налоговом законопроекте №7506-1.

Об этом 15 августа сообщил первый заместитель Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк в своем Telegram.

"Рада продлил амнистию капиталов до 1 марта 2023 года. Соответствующая правка поддержана в законе №7506-1, который принят в целом", — говорится в сообщении.

Напомним, с 1 сентября 2021 года в Украине стартовала налоговая амнистия — граждане имеют право подать единовременную добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов и с которых не были уплачены налоги и сборы. Спецдекларирование должно было длиться один год - до 1 сентября 2022 года.

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