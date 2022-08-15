Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Рада подовжила податкову амністію в Україні

Дата публікації
Перегляди
1100
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Рада подовжила податкову амністію в Україні

Податки 2022 в Україні: за що прийдеться сплачувати українцям? / Фото: Pexels

Декларування відбувається через приватні електронні кабінети.

Верховна Рада подовжила термін проведення податкової амністії до 1 березня 2023 року, підтримавши відповідну правку в податковому законопроєкті №7506-1.

Про це 15 серпня повідомив перший заступник Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму Telegram.

"Рада подовжила амністію капіталів до 1 березня 2023 року. Відповідну правку підтримано в законі №7506-1, який ухвалено в цілому", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, від 1 вересня 2021 в Україні стартувала податкова амністія - громадяни мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори. Спецдекларування мало тривати один рік - до 1 вересня 2022 року.

Читайте також:

Податкова амністія: як стосуються нові правила заробітчан та відповіді на питання глядачів

Податкова амністія: як стосуються нові правила заробітчан та відповіді на питання глядачів

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1100
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація