Расходы на субсидии в 2022 году увеличат на 3,2 млрд — Минсоцполитики

В следующем году важно ускорить рост заработных плат и других доходов, особенно для социально уязвимых категорий.
15 сентября Кабинет министров Украины согласовал проект бюджета на 2022 год. В нем предусмотрено увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий. В новом году планируют потратить на 3,2 млрд гривен больше, чем в текущем.
Как сообщает Министерство социальной политики Украины, общая сумма, которую хотят направить на жилищные субсидии — 38,4 млрд гривен.
В ведомстве акцентируют, что важным приоритетом политики правительства в следующем году является ускоренный рост заработных плат и других доходов, особенно социально уязвимых категорий, и сохранение действующего уровня тарифов на энергоносители, в частности тепловую энергию.
Сейчас все жилищные субсидии за август текущего года профинансированы еще 1 сентября для проведения выплат получателям через учреждения банков и почту. На эти расходы направлено почти 1 млрд гривен.
Напомним, в Украине теперь пять уровней поддержки пенсионеров. Конституция Украины гарантирует гражданам пенсии от государства. Сейчас они выплачиваются за счет взносов на социальное страхование и средств государственного бюджета.
Читайте также:
- Кто в Украине может получить сразу 10 пенсионных выплат: детали;
- Госбюджет-2022: врачам обещают минимальную зарплату на уровне 20 000 гривен;
- В 2022 году на образование выделят 190 млрд гривен и повысят зарплаты и стипендии;