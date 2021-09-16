Расходы на субсидии в 2022 году увеличат на 3,2 млрд — Минсоцполитики

Расходы на субсидии в 2022 году увеличат на 3,2 млрд — Минсоцполитики

В следующем году важно ускорить рост заработных плат и других доходов, особенно для социально уязвимых категорий.

15 сентября Кабинет министров Украины согласовал проект бюджета на 2022 год. В нем предусмотрено увеличение расходов на предоставление льгот и жилищных субсидий. В новом году планируют потратить на 3,2 млрд гривен больше, чем в текущем.

Как сообщает Министерство социальной политики Украины, общая сумма, которую хотят направить на жилищные субсидии — 38,4 млрд гривен.

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В ведомстве акцентируют, что важным приоритетом политики правительства в следующем году является ускоренный рост заработных плат и других доходов, особенно социально уязвимых категорий, и сохранение действующего уровня тарифов на энергоносители, в частности тепловую энергию.

Сейчас все жилищные субсидии за август текущего года профинансированы еще 1 сентября для проведения выплат получателям через учреждения банков и почту. На эти расходы направлено почти 1 млрд гривен.

Напомним, в Украине теперь пять уровней поддержки пенсионеров. Конституция Украины гарантирует гражданам пенсии от государства. Сейчас они выплачиваются за счет взносов на социальное страхование и средств государственного бюджета.

Новости Украины: триллион 277 миллиардов гривен - правительство утвердило проект бюджета на 2022 год

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