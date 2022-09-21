Расширены критерии людей, которые могут получить 6600 грн от ООН

В рамках программы помощи пострадавшим от войны украинцам УВКБ ОНН расширяет категории людей, которые могут претендовать на эти выплаты.
Об этом сообщили в благотворительном фонде «Право на защиту» – официального партнера по сбору данных на денежную помощь.
Финансовую помощь теперь могут получить не только уязвимые вынужденно перемещенные лица, как было раньше, но и пострадавшие от военных действий в определенных регионах, а также вернувшиеся к своему постоянному месту жительства (в частности, и из-за границы).
Речь идет о 2200 грн в месяц на человека в течение трех месяцев.
Претендовать на помощь теперь могут:
- Переселенцы, переместившиеся после 24.02.22.
- Лица, которые не перемещались после 24.02.2022, но пострадали от военных действий в областях: Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черкасская и Черниговская.
- Украинцы, вернувшиеся в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну через военные действия от 24 февраля 2022 г.
- Претенденты должны иметь доход не более 5400 грн в месяц на человека и до этого не получать от других международных организаций.
Кроме того, лица должны соответствовать одной из категорий уязвимости:
- Семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми лицами (55 лет и старше).
- Семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или лицо пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет.
- Семьи с одним или несколькими лицами с инвалидностью, хроническими заболеваниями или особыми потребностями.
- Приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения или детьми, которых забрали у родителей (необходимо документальное подтверждение).
Какую информацию нужно будет предоставить:
- ФИО согласно документу, удостоверяющему личность.
- Место и дата рождения, номер телефона (на который вам поступит смс о поступлении средств!).
- Налоговый номер.
- Свидетельство о рождении детей (при наличии).
- Номер банковской карты (карты «єПідтримка» не подходят).
- Любые документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости (справки, подъемники и т.п.).
Для регистрации данных должны присутствовать все члены семьи. Для семей, членами которых являются маломобильные люди, которые не могут прибыть в пункт регистрации, допускается регистрация по оригиналам документов при предоставлении медицинской справки, подтверждающей их состояние здоровья.
Куда обращаться за получением помощи
В каждой области есть пункты регистрации. Кроме того, для каждой области создан телеграмм-канал, на котором можно отслеживать информацию о работе выездных групп регистрации, которые будут выезжать в разные населенные пункты.
Адреса пунктов сбора данных на сайте фонда «Право на защиту». Список будет дополняться по мере открытия новых пунктов регистрации.
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