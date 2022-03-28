SriLankan Airlines перестает летать в Москву

Авиакомпания не будет летать в РФ из-за "операционных ограничений".
Авиакомпания Шри-Ланки SriLankan Airlines Limited от 28 марта не будет летать в столицу РФ.
Об этом сообщает Ada Derana Business.
В SriLankan Airlines отметили, что соответствующее решение было принято в связи с "операционными ограничениями, находящимися вне контроля компании".
"SriLankan Airlines продолжит следить за ситуацией в России и надеется возобновить сделки, как только улучшатся условия", — говорится в сообщении.
Авиаперевозчик SriLankan Airlines до прекращения перелетов совершал два еженедельных рейса между Коломбо и Москвой.
Напомним, российские авиакомпании в понедельник, 28 марта, должны вернуть лизингодателям 400 самолетов. Однако власти страны-агрессора отказываются это делать.
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