SriLankan Airlines перестает летать в Москву

Авиакомпания не будет летать в РФ из-за "операционных ограничений".

Авиакомпания Шри-Ланки SriLankan Airlines Limited от 28 марта не будет летать в столицу РФ.

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Об этом сообщает Ada Derana Business.

В SriLankan Airlines отметили, что соответствующее решение было принято в связи с "операционными ограничениями, находящимися вне контроля компании".

"SriLankan Airlines продолжит следить за ситуацией в России и надеется возобновить сделки, как только улучшатся условия", — говорится в сообщении.

Авиаперевозчик SriLankan Airlines до прекращения перелетов совершал два еженедельных рейса между Коломбо и Москвой.

Напомним, российские авиакомпании в понедельник, 28 марта, должны вернуть лизингодателям 400 самолетов. Однако власти страны-агрессора отказываются это делать.

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