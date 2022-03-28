SriLankan Airlines припиняє літати до Москви

Авіакомпанія не літатиме до РФ через "операційні обмеження".

Авіакомпанія Шрі-Ланки SriLankan Airlines Limited від 28 березня не літатиме до столиці РФ.

Також читайте У Запорізькій області в захоплених Пологах окупанти закатували сімох людей

Про це повідомляє Ada Derana Business.

У SriLankan Airlines зазначили, що відповідне рішення було ухвалене у зв’язку з "операційними обмеженнями, які знаходяться поза контролем компанії".

"SriLankan Airlines продовжить стежити за ситуацією в Росії й сподівається відновити операції, як тільки покращяться умови", - йдеться в повідомленні.

Авіаперевізник SriLankan Airlines до припинення перельотів здійснював два щотижневі рейси між Коломбо та Москвою.

Нагадаємо, російські авіакомпанії у понеділок, 28 березня, повинні повернути лізингодавцям 400 літаків. Проте влада країни-агресорки відмовляється це робити.

Читайте також: