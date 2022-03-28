SriLankan Airlines припиняє літати до Москви

Авіакомпанія не літатиме до РФ через "операційні обмеження".
Авіакомпанія Шрі-Ланки SriLankan Airlines Limited від 28 березня не літатиме до столиці РФ.
Про це повідомляє Ada Derana Business.
У SriLankan Airlines зазначили, що відповідне рішення було ухвалене у зв’язку з "операційними обмеженнями, які знаходяться поза контролем компанії".
"SriLankan Airlines продовжить стежити за ситуацією в Росії й сподівається відновити операції, як тільки покращяться умови", - йдеться в повідомленні.
Авіаперевізник SriLankan Airlines до припинення перельотів здійснював два щотижневі рейси між Коломбо та Москвою.
Нагадаємо, російські авіакомпанії у понеділок, 28 березня, повинні повернути лізингодавцям 400 літаків. Проте влада країни-агресорки відмовляється це робити.
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