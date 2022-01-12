У Зеленского рассматривают создание программы "єСубсидія" по аналогии с "єПідтримка"

У Зеленского рассматривают создание программы "єСубсидія" по аналогии с "єПідтримка"

Предварительно известно, что получатели субсидий будут получать средства на карту, которые можно потратить только на оплату "коммуналки".

В Украине могут запустить новую программу "єСубсидія" по аналогии с программой выплаты денег за вакцинацию "єПідтримка".

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма в интервью "Интерфакс-Украина".

По словам Шурмы, власти планируют активно развивать программу "єПідтримка". Он пообещал, что "єПідтримка" будет ежемесячно пополняться новыми направлениями и продуктами.

"Настроим систему платежей, а следующим шагом благодаря такой системе наведем порядок с субсидиями. Что мешает выпустить "єСубсидія"?", — отметил Шурма.

Заместитель руководителя ОП пояснил, что речь идет о такой же карте, с которой можно потратить средства только на оплату коммунальных услуг.

"Это позволит верифицировать получателей субсидий. А здесь есть большие вопросы. Из выделяемых на субсидии миллиардов гривен большинство попадают в точку, но есть и злоупотребления. И мы четко сможем верифицировать каждого получателя", — сказал замглавы Офиса президента .

Ранее Ростислав Шурма рассказал, когда "ковидную тысячу" получат украинцы без применения приложения "Дія" и банковских карт.

Напомним, начиная с 19 декабря, официально запущен проект "є Підтримка" в приложении "Дія". Потратить тысячу гривен можно в театрах, кинотеатрах, музеях, книжных магазинах, на билеты "Укрзализныци" и внутренние авиарейсы. Также можно купить билеты на концерты. Снять деньги наличными или перевести на другую карту нельзя.

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