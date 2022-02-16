В Украине рекордно выросла стоимость столовой свеклы

Только за неделю цена увеличилась на 13%.

На украинских рынках и в магазинах рекордно растет стоимость столовой свеклы.

Об этом сообщает издание EastFruit.

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Отмечается, что сейчас хозяйства отгружают свеклу по цене 10-15 грн за килограмм. Это на 13% дороже, чем на прошлой неделе.

Эксперты отмечают, что цены на этот овощ растут по нескольким причинам. Сейчас на рынке дефицит столовой свеклы, ведь многие аграрии приостановили продажи до апреля. Кроме того, уменьшился экспорт корнеплодов из соседней Польши.

Кроме того, специалисты отмечают, что цены на овощ все же могут снизиться. Произойдет это тогда, когда фермеры решятся на распродажу запасов свеклы из хранилищ.

Как сообщалось, в Украине на протяжении последнего года возросла стоимость приготовления порции борща для четырех человек. Такая порция стоит 80,92 грн. По сравнению с февралем 2021-го цена выросла более чем на 30%. Отмечается, что ингредиенты борща за год подорожали от незначительных 5% до 284,4%.

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