В Україні рекордно зросла вартість столового буряка

Лише за тиждень ціна збільшилася на 13%.
На українських ринках і в магазинах рекордно зростає вартість столового буряка.
Про це повідомляє видання EastFruit.
Зазначається, що зараз господарства відвантажують буряки за ціною 10−15 грн за кілограм. Це на 13% дорожче, ніж минулого тижня.
Експерти зазначають, що ціни на цей овоч зростають з кількох причин. Наразі на ринку дефіцит столового буряка, адже багато аграріїв призупинили продажі до квітня. Крім того, зменшився експорт коренеплодів з сусідньої Польщі.
Крім того, фахівці наголошують, що ціни на овоч все ж можуть зменшитися. Станеться це тоді, коли фермери наважаться на розпродаж запасів буряків зі сховищ.
Як повідомлялося, в Україні потягом останнього року зросла вартість приготування порції борщу для чотирьох осіб. Така порці коштує 80,92 грн. У порівнянні з лютим 2021-го ціна зросла на понад 30%. Зазначається, що інгредієнти борщу за рік здорожчали від незначних 5% до істотних 284,4%.
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