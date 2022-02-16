В Україні рекордно зросла вартість столового буряка

Лише за тиждень ціна збільшилася на 13%.

На українських ринках і в магазинах рекордно зростає вартість столового буряка.

Про це повідомляє видання EastFruit.

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Зазначається, що зараз господарства відвантажують буряки за ціною 10−15 грн за кілограм. Це на 13% дорожче, ніж минулого тижня.

Експерти зазначають, що ціни на цей овоч зростають з кількох причин. Наразі на ринку дефіцит столового буряка, адже багато аграріїв призупинили продажі до квітня. Крім того, зменшився експорт коренеплодів з сусідньої Польщі.

Крім того, фахівці наголошують, що ціни на овоч все ж можуть зменшитися. Станеться це тоді, коли фермери наважаться на розпродаж запасів буряків зі сховищ.

Як повідомлялося, в Україні потягом останнього року зросла вартість приготування порції борщу для чотирьох осіб. Така порці коштує 80,92 грн. У порівнянні з лютим 2021-го ціна зросла на понад 30%. Зазначається, що інгредієнти борщу за рік здорожчали від незначних 5% до істотних 284,4%.

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