"Ананаси вже не екзотика": одеситів шокували ціни на капусту

"Ананаси вже не екзотика": одеситів шокували ціни на капусту

Дорогу капусту помітили в супермаркеті.

Одеситів здивувала ціна на капусту в супермаркеті, вона вища ніж на ананаси. Ціни на пекінську капусту, що викликала здивування у деяких покупців, показали в місцевому Telegram-каналі.

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Її точна вартість становить 48 гривні 20 копійок за кілограм. У той же час ціни на ананас – 43 гривні 95 копійок за 1 кг.

"Ананаси, банани, лимони – екзотика? Ні, капуста! Ось екзотика", - йдеться у повідомленні.

Користувачі Мережі активно коментують:

Тепер в Одесі екзотика не ананаси зарубіжні, а капуста вітчизняна, дожилися

Дочка попросили приготувати кольорову капусту - 90 грн\кг

Люди взагалі зв'язок з реальністю втратили

Ціни на продукти в Україні і Європі: де дорожче

Раніше стало відомо, що в Україні продовжує дорожчати білокачанна капуста - темпи зростання цін помітно прискорилися. Наразі ціни на білокачанну капусту в Україні вже в середньому в 7 разів перевищують торішні показники за аналогічний період. Більше того, українські виробники на сьогоднішній день стримують продаж капусти, сподіваючись продати її за ще більш високою ціною на початку весни.

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