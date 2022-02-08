"Ананасы уже не экзотика": одесситов шокировали цены на капусту

Дорогую капусту заметили в супермаркете.
Одесситов удивила цена на капусту в супермаркете, она выше, чем на ананасы. Цены на пекинскую капусту, вызвавшие удивление у некоторых покупателей, показали в местном Telegram-канале.
Ее точная стоимость составляет 48 гривны 20 копеек за килограмм. В то же время цены на ананас – 43 гривны 95 копеек за 1 кг.
"Ананасы, бананы, лимоны – экзотика? Нет, капуста! Вот экзотика", — говорится в сообщении.
Пользователи Сети активно комментируют:
- Теперь в Одессе экзотика не ананасы зарубежные, а капуста отечественная, дожили
- Дочь попросили приготовить цветную капусту – 90 грн\кг
- Люди вообще связь с реальностью потеряли
Ранее стало известно, что в Украине продолжает дорожать белокочанная капуста – темпы роста цен заметно ускорились. В настоящее время цены на белокочанную капусту в Украине уже в среднем в 7 раз превышают прошлогодние показатели за аналогичный период. Более того, украинские производители на сегодняшний день сдерживают продажу капусты в надежде продать ее по еще более высокой цене в начале весны.
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