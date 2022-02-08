Как хранить капусту зимой в домашних условиях, чтобы она осталась хрустящей

Одним из самых популярных среди украинцев овощей зимой долгие годы остается капуста. Огородники часто выращивают ее на своих участках и получают хороший урожай. Именно поэтому важно знать, как хранить капусту зимой в доме или квартире, чтобы она осталась хрустящей до весны.

Как хранить капусту: виды, подходящие для длительного хранения

Прежде всего следует обратить внимание, что не все виды капусты можно хранить длительное время. Для этого подходят только поздние и среднепоздние сорта. При этом убирают их из огородов уже при отрицательной температуре (-5-6°С), чтобы початки успели накопить необходимое количество сахара для приятного вкуса.

Как хранить капусту: какие овощи будут хорошими соседами в подвале?

Если у вас маленький подвал или погреб и нет возможности разделить овощи, то хорошими соседями для капусты считаются:

картофель;

морковь;

свекла.

Как хранить капусту в погребе или в подвале

Каждая хозяйка должна знать, как хранить капусту в погребе, чтобы она осталась хрустящей до самой весны. В этом случае очень важно наличие вентиляции, которая устранит излишнюю влагу и обеспечит циркуляцию воздуха в подвале или погребе. Существует всего несколько способов, поэтому вы можете выбрать наиболее подходящий именно для вас.

Как хранить капусту в погребе: популярные способы / pixabay.com

Как хранить капусту в погребе в поддонах или ящиках?

Сначала нужно очистить кочаны капусты от лишних листьев и выложить их в ящики (поддоны) донышком вниз. В этом случае вентиляция играет очень важную роль, поэтому внизу ящика должны быть отверстия. Между дном поддона и полом подложите небольшие бруски, чтобы образовались "ножки". Не забывайте время от времени проверять все початки и утилизировать испорченные.

Как хранить капусту до весны на стеллажах?

Этот способ очень похож на предыдущий, но требует меньше затрат. Капусту сначала нужно подготовить, а затем выложить на стеллажи вниз кочерыжкой. Периодически проверяйте урожай на наличие гнили. Не забудьте предварительно высушить деревянные рейки стеллажей.

Как хранить капусту зимой "пирамидкой"?

Этот способ можно выбирать только в том случае, если вы периодически будете проверять капусту и перебирать ее. Но он отлично подходит для маленького погреба или подвала. Сначала сооружается деревянная конструкция из рельсов (расстояние между ними 10 см), которая по форме напоминает пирамиду. Кочаны отрезаются и капуста кладется на конструкции. Не забудьте между головками оставить немного пространства для вентиляции.

Как хранить капусту в глине или песке?

Как хранить капусту зимой, чтобы она оставалась хрустящей до весны? / pixabay.com

Существует два разных варианта хранения капусты в песке:

овощи выкладывают в деревянные ящики, оставляя между кочерыжками 3-5 см свободного пространства, а затем засыпают песком (так выкладывают слоями, пока не заполнят ящик);

в ящик насыпают песка (примерно, 20 см), а затем втыкают в него капусту кочерыжками вниз (если длина кочана больше 8 см, его обрезают).

Если у вас нет под рукой песка, подойдет опилки или грунт. А вместо ящиков можно использовать любую другую тару: ведра, плотные плетеные корзины, лоханки, короба.

Если вы решили использовать глину, сначала ее нужно развести с водой (соотношение: 2 части глины на 1 часть воды), чтобы получить консистенцию, похожую на сметану. Затем кочаны капусты погружаются в раствор со всех сторон и выкладываются в ящики или на стеллаже.

Как хранить капусту до весны в подвешенном виде?

Кочан капусты крепко обматывается веревкой или нитью и овощ подвешивается в погребе (подвале). Так капуста не будет занимать много места и останется хрустящей до самой весны. Если вы выбираете этот способ хранения капусты, не стоит обрезать лишние листья. Они оградят овощ от гниения.

Как хранить капусту в полиэтиленовом пакете?

Кочаны сначала нужно обрезать, а лишние листья убрать. В полиэтиленовых мешках сделать отверстия для вентиляции и положить в них капусту. Важно время от времени проверять овощи, чтобы внутри не образовывался конденсат.

Как хранить капусту в пищевой пленке?

Это совершенно новый способ хранить капусты зимой, но он успел отлично себя зарекомендовать. Если вы выбрали этот способ, сначала нужно хорошо подготовиться. Лишние листья следует удалить, а кочерыжку оставить максимально длинным. Капусту обматывают пищевой пленкой (3-4 слоя), оставляя кочерыжку на свободе. Обратите внимание, чтобы он был хорошо иссушен и без поражений болезнью. Хранить капусту в пищевой пленке можно как на стеллажах или ящиках, так и подвешенной к потолку.

Как хранить капусту дома, если нет погреба или подвала

Как хранить капусту дома: проверенные способы / pixabay.com

Если вы живете в квартире или в вашем доме нет доступа к подвалу или погребу, не стоит расстраиваться. Есть методы, которые посодействуют сохранить капусту до весны в домашних критериях.

Как хранить капусту на балконе, чтобы она осталась хрустящей до весны?

Если у вас утепленный и застекленный балкон, то проблем с хранением капусты точно не будет. Для этого найдите любую емкость (ящик, лоханку) и выложите туда овощи. Также можно обернуть головки пленкой или бумагой. Не забывайте периодически проверять, нет ли испорченных капусты.

Как хранить капусту на чердаке?

Этот способ подходит только в том случае, если температура воздуха не опускается ниже -10°С. Дополнительно сделайте для капусты укрытие из соломы, чтобы овощи смогли пережить холодную погоду.

Как хранить капусту в холодильнике?

Здесь следует обратить внимание, что дверца холодильника часто открывается, что приводит к перепадам температуры. Хранить капусту в холодильнике можно без всякого укрытия, хотя тогда верхние листики могут увянуть. Лучше обернуть головки пищевой пленкой. В современных холодильниках можно выставить специальную "зону свежести" (fresh zone), чтобы капуста дольше оставалась хрустящей.