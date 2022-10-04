Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики для Украины

Аналитики банка пересмотрели прогноз по динамике украинской экономики в этом и следующем году.

Всемирный банк (ВБ) повысил прогноз роста валового внутреннего продукта ( ВВП ) Украины в 2023 году с 2,1% до 3,3%.

Об этом говорится в отчете, обнародованном на официальном сайте банка.

Согласно ему, Всемирный банк ожидает, что ВВП Украины в текущем году сократится на 35%, а не, как прогнозировалось в июне, на 45,1%.

Кроме того, в отчете представлен прогноз роста ВВП на 2024 год — 4,1%.

"Ожидается, что рост возобновится в 2023 году, но останется слабым, а усилия по восстановлению наберут обороты до конца прогнозируемого периода", — отмечается в отчете.

В Мировом Банке считают, что последствия войны будут отражаться за пределами краткосрочной перспективы, поскольку экономическая деятельность будет подорвана разрушением производственных мощностей, ущербом для пахотных земель и сокращением предложения рабочей силы, особенно если беженцы не вернутся. По мнению банка, это становится все более вероятным по мере того, как война становится все более опасной и затягивается, а беженцы налаживают свою жизнь в принимающих их странах.

Исходя из глобального предела бедности в размере $6,85 на человека в день (по ПКС 2017 года), прогнозируется, что бедность в Украине вырастет с 5,5% в 2021 году до 25% в 2022 году с высокими рисками ухудшения оценки, если ситуация с войной и энергетической сохранностью ухудшится. Кроме того, ожидается, что потери в учебе, вызванные пандемией, будут усилены войной, учитывая разрушение школ и срыв школьного обучения.

Для РФ на 2022 год банк также улучшил оценку спада с 8,9% до 4,5%, впрочем, ухудшил на 2023 год — с 2% до 3,6% и на 1,6% в 2024 году.

Напомним, что в бюджете на 2023 год Кабинет министров прогнозирует технический расчетный курс валют на уровне 42,2 гривны за доллар.