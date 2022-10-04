Світовий банк покращив прогноз зростання економіки для України

Світовий банк (СБ) підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України 2023 року з 2,1% до 3,3%.

Про це йдеться у звіті, оприлюдненому на офіційному сайті банку.

Згідно з ним, Світовий банк очікує, що ВВП України поточного року скоротиться на 35%, а не, як прогнозувалося у червні, на 45,1%.

Окрім того, у звіті наведено прогноз зростання ВВП на 2024 рік - 4,1%.

"Очікується, що зростання відновиться 2023 року, але залишиться слабким, а зусилля з відновлення наберуть обертів до кінця прогнозованого періоду", - зазначається у звіті.

У Світовому Банку вважають, що наслідки війни відбиватимуться за межами короткострокової перспективи, оскільки економічна діяльність буде підірвана руйнуванням виробничих потужностей, збитком для орних земель та скороченням пропозиції робочої сили, особливо якщо біженці не повернуться. На думку банку, це стає все вірогіднішим у міру того, як війна стає все більш небезпечною і затягується, а біженці налагоджують своє життя в країнах, які їх приймають.

Виходячи з глобальної межі бідності у розмірі $6,85 на особу на день (за ПКС 2017 року), прогнозується, що бідність в Україні зросте з 5,5% 2021 року до 25% у 2022 році з високими ризиками погіршення оцінки, якщо ситуація з війною та енергетичною безпекою погіршиться. Крім того, очікується, що втрати в навчанні, спричинені пандемією, будуть посилені війною, зважаючи на руйнування шкіл та зрив шкільного навчання.

Для РФ на 2022 рік банк також покращив оцінку спаду з 8,9% до 4,5%, утім погіршив на 2023 рік - з 2% до 3,6% та на 1,6% 2024 року.

Нагадаємо, що у бюджеті на 2023 рік Кабінет міністрів України прогнозує технічний розрахунковий курс валют на рівні 42,2 гривні за долар.