Скільки зброї ще мають росіяни - генерал ЗСУ дав відповідь

Не варто тішити себе ілюзіями, що запаси російського озброєння вичерпуються, зазначив Сергій Кривонос.

Росія втратила на війні в Україні багато військової техніки. Проте не варто тішити себе ілюзіями, що запаси російського озброєння вичерпуються.

Про це заявив генерал-майор запасу, перший заступник командувача ССО у 2016 − 2019 роках Сергій Кривонос в ефірі "24 каналу".

За словами військового, у ворога ще є великі запаси зброї.

"Навіть стара зброя може вбивати наших людей "

Як зазначив Кривонос, навіть стара зброя, яку росіяни використовують у бою, може бути небезпечною.

Зокрема, за його словами, не треба недооцінювати навіть автомати Калашнікова.

"Нас іноді тішать новинами, що російським військовим видають іржаві автомати, які нібито ні на що не здатні. Не треба так думати. Цей автомат можна вичистити, і він може вбивати наших людей", – наголосив генерал-майор запасу.

Які запаси зброї має країна-агресорка

Кривонос додав, що країна-агресорка також має запаси й інших видів озброєння.

"У росіян ще достатньо артилерійських засобів. Є й достатньо крилатих ракет, які й надалі будуть завдавати ударів по критичній інфраструктурі нашої держави, знищувати наші села та міста", – сказав Кривонос.

Перший заступник командувача ССО у 2016 − 2019 роках зауважив, що росіяни досить професійно підходять до обстрілів території України.

"На жаль, вони розуміють слабкі місця у нашій країні і точково завдають ударів по об'єктах, які для нас критично важливі", – зазначив генерал-майор.

До чого готуватися українцям

Україні потрібно нарощувати свою спроможність протистояти ударам ворога.

"Наше завдання – посилювати нашу протиповітряну оборону та здатність збивати російські ракети. Також ми маємо бути готовими до подальших жертв. Адже вони – неминучі, поки росіяни будуть обстрілювати наші міста і села", – сказав Кривонос.

Нагадаємо, за словами військового експерта Олега Жданова, на сьогоднішній день немає фактів, що після масованого вторгнення військ РФ до України у країні-агресорці розпочали виробництво нових озброєнь.

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