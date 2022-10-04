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До кінця тижня МВФ може ухвалити рішення про виділення Україні $1,3 млрд - Reuters

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До кінця тижня МВФ може ухвалити рішення про виділення Україні $1,3 млрд - Reuters

Фото: Associated Press

У вересні президент Володимир Зеленський заявив, що МВФ виділить додаткову грошову допомогу Україні.

Виконавча рада МВФ розгляне 7 жовтня запит України про виділення $1,3 млрд як додаткове екстрене фінансування через російське вторгнення.  

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Як зазначає агентство, працівники МВФ підготували необхідні документи та вважають, що Україна отримала достатні фінансові гарантії від своїх глобальних партнерів, щоб відповідати вимогам МВФ щодо стійкості боргу та претендувати на додаткові надзвичайні фонди.

У разі схвалення кошти надійдуть із нової програми екстреного кредитування для вирішення проблеми нестачі продовольства.

Зазначається, що працівники Фонду мають зустрітися з українською владою у Відні 17 жовтня для обговорення планів бюджету та грошово-кредитної політики України.

Обговорення пройдуть за зустрічами вищого рівня, які відбудуться наступного тижня під час щорічних зборів Світового банку та МВФ.

Нагадаємо, в уряді озвучили, яким буде дефіцит бюджету-2023, та розповіли, як планують його покривати.

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