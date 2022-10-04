До конца недели МВФ может принять решение о выделении Украине $1,3 млрд — Reuters

В сентябре президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ выделит дополнительную денежную помощь Украине.
Исполнительный совет МВФ рассмотрит 7 октября запрос Украины о выделении $1,3 млрд в качестве дополнительного экстренного финансирования из-за российского вторжения.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.
Работники МВФ подготовили необходимые документы и считают, что Украина получила достаточные финансовые гарантии от своих глобальных партнеров, чтобы соответствовать требованиям МВФ по устойчивости долга и претендовать на дополнительные чрезвычайные фонды.
В случае одобрения средства поступят из новой программы экстренного кредитования для решения проблемы нехватки продовольствия.
Отмечается, что работники Фонда должны встретиться с украинскими властями в Вене 17 октября для обсуждения планов бюджета и денежно-кредитной политики Украины.
Обсуждения пройдут на встречах высшего уровня, которые состоятся на следующей неделе во время ежегодного собрания Всемирного банка и МВФ.
Напомним, в правительстве озвучили, каким будет дефицит бюджета-2023 и рассказали, как планируют его покрывать.
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