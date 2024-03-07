Ленивые вареники с маком: вкусно и быстро

Этот рецепт ленивых вареников с маком не только сэкономит ваше время, но и подарит непревзойденное вкусовое наслаждение.
Ингредиенты
- Кисломолочный творог
- 200 г
- Яйцо
- 1
- Мука
- 5-7 ст.л
- Мак
- 1 ст.л
- Ванилин или ванильный сахар
- щепотка
Рецептом ленивых вареников с маком поделилась кулинарная блоггерша Полина в своем TikTok
1. В глубокой миске тщательно разминаем вилкой кисломолочный творог вместе с яйцом, ванилином (или ванильным сахаром), сахаром и маком до однородности.
2. Постепенно добавляем муку и замешиваем тесто. Сначала можно использовать вилку, а затем вымешиваем его влажными руками, пока тесто не станет гладким и эластичным.
3. Формируем из полученного теста небольшие шарики и обваливаем их в муке.
4. Доводим воду до кипения и добавляем небольшое количество соли. Далее уменьшаем огонь и бросаем в воду ленивые вареники. Они будут готовы через несколько минут. Всплывают – достаем.
5. Подаем ленивые вареники горячими со сливочным маслом, полив их сгущенкой и украсив любимыми ягодками.
Этот простой рецепт позволит вам насладиться невероятно вкусными ленивыми варениками без лишнего усилия и времени. Угощайте своих близких этим великолепным десертом и наслаждайтесь моментом!
Приятного аппетита!
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