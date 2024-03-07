Ленивые вареники с маком: вкусно и быстро

Этот рецепт ленивых вареников с маком не только сэкономит ваше время, но и подарит непревзойденное вкусовое наслаждение.

Ингредиенты Кисломолочный творог 200 г Яйцо 1 Мука 5-7 ст.л Мак 1 ст.л Ванилин или ванильный сахар щепотка

Рецептом ленивых вареников с маком поделилась кулинарная блоггерша Полина в своем TikTok

1. В глубокой миске тщательно разминаем вилкой кисломолочный творог вместе с яйцом, ванилином (или ванильным сахаром), сахаром и маком до однородности.

2. Постепенно добавляем муку и замешиваем тесто. Сначала можно использовать вилку, а затем вымешиваем его влажными руками, пока тесто не станет гладким и эластичным.

3. Формируем из полученного теста небольшие шарики и обваливаем их в муке.

4. Доводим воду до кипения и добавляем небольшое количество соли. Далее уменьшаем огонь и бросаем в воду ленивые вареники. Они будут готовы через несколько минут. Всплывают – достаем.

5. Подаем ленивые вареники горячими со сливочным маслом, полив их сгущенкой и украсив любимыми ягодками.

Этот простой рецепт позволит вам насладиться невероятно вкусными ленивыми варениками без лишнего усилия и времени. Угощайте своих близких этим великолепным десертом и наслаждайтесь моментом!

Приятного аппетита!

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