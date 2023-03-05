Ангел-хранитель дня 5 марта 

Чтобы наши просьбы и желания были удовлетворены, важно знать, какой небесный страж отвечает за сегодняшний день – 7 февраля – и что он может нам подарить.

У каждого из нас есть свой ангел-хранитель – по православной традиции его надо искать в месяцеслове. Он сопровождает человека в течение всей жизни, от рождения до смерти, и помогает ему в сложных жизненных ситуациях. У каждого дня лунного календаря тоже есть свой ангел-хранитель – в тот день, когда он властвует на небе, к нему могут обращаться все без исключения, к тому же у каждого из них есть своя "специализация". Какой ангел-хранитель "отвечает" за сегодняшний день – 5 марта?

Ангел-хранитель нынешних лунных суток: Ангелом нынешних лунных суток является Гусфар, или Мусаф, – Князь полнолуния, Хранитель лунного света.

Что дарит людям: при Гусфаре наступают самые светлые ночи – при ясной погоде полная Луна хорошо освещает землю, именно про них в народной песне поется "видно, хоч голки збирай". Покровительствует тем, кто ведет активный образ жизни – помогает людям успеть как можно больше и в профессиональных, и в хозяйственных делах. Дарит возможность мыслить ясно и рассуждать логически, анализировать факты и делать из них правильные выводы.

О чем его просить: считается, что женщины должны просить Гусфара о привлекательности в глазах противоположного пола, умении очаровывать и даже магических способностях, которые позволят достичь счастья в личной жизни – главное, чтобы они не использовались во вред другим.

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