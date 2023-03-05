Ангел-охоронець дня 5 березня

Щоб наші прохання та бажання були задоволені, важливо знати, який небесний вартовий відповідає за сьогоднішній день – 5 березня – і що він може нам подарувати.

У кожного з нас є свій ангел-охоронець – за православною традицією, його треба шукати в місяцеслові. Він супроводжує людину протягом усього життя, від народження до смерті, та допомагає їй у складних життєвих ситуаціях. Кожен день місячного календаря також має свого ангела-охоронця – того дня, коли він панує на небі, до нього можуть звертатися всі без винятку, до того ж кожен із них має свою "спеціалізацію". Який ангел-охоронець "відповідає" за сьогоднішній день – 5 березня?

Ангел-охоронець нинішньої місячної доби: Ангелом нинішньої місячної доби є Гусфар або Мусаф – Князь повного місяця, Охоронець місячного світла.

Що дарує людям: за Гусфара настають найсвітліші ночі – за ясної погоди повний Місяць добре освітлює Землю, саме про них у народній пісні співається "видно, хоч голки збирай". Опікується тими, хто веде активний спосіб життя – допомагає людям встигнути якомога більше і в професійних, і в господарських справах. Дарує можливість мислити ясно і міркувати логічно, аналізувати факти й робити з них правильні висновки.

Про що його просити: вважається, що жінки повинні просити Гусфара про привабливість в очах протилежної статі, уміння зачаровувати і навіть про магічні здібності, які дозволять досягти щастя в особистому житті – головне, щоб вони не використовувалися на шкоду іншим.

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