Астролог назвал самые дерзкие знаки Зодиака

Дерзость в наше время – скорее достоинство, нежели недостаток, каковой она считалась еще совсем недавно.

Такое качество характера позволяет добиться многого – как в личной жизни, так и в профессии, но и неприятностей может доставить много. Астролог Людмила Булгакова назвала самые дерзкие знаки Зодиака.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы по праву занимают первое место в рейтинге самых дерзкий знаков Зодиака – в напористости, а порой и в нахальстве им точно не откажешь: они способны как на резкие слова, так и на решительные поступки. Впрочем, нельзя сказать, что представители знака всегда настроены на то, чтобы, образно говоря, переть с ножом на паровоз, зачастую они так поступают только потому, что сложившаяся ситуация не оставляет им иного выбора – если они не включат свою природную напористость, то проиграют по всем статьям.

Водолей (21.01 – 18.02)

Для Водолеев дерзость – стиль жизни и поведения, особенно если речь идет о представителях богемы. Им свойственны смелость в одежде, оригинальные – точнее, резкие и даже нелицеприятные – высказывания и экстравагантные поступки. Они бы и рады вести себя иначе, но тогда о них не напишут в печатных и не снимут сюжет для электронных СМИ, а это для людей искусства просто недопустимо. Впрочем, если представители знака не имеют никакого отношения к богеме, они все равно остаются дерзкими – что-то в их характере побуждает их к таким словам и действиям.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогов, особенно когда они напрямик движутся к своей цели – прежде всего профессиональной, трудно остановить и удержать от дерзких слов и поступков. Правда, надо отдать должное представителям знака, они пользуются этим качеством своего характера только в мирных целях. Как правило, они не хотят никого обидеть, хотя, конечно, возможно всякое: иногда – в погоне за своей выгодой – они могут быть чересчур резкими и напористыми, что не лучшим образом сказывается на их отношениях с окружающими.

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