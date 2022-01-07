Астролог назвал самые рассеянные знаки Зодиака

Про "рассеянного с улицы Бассейной", который "вместо шляпы на ходу" мог "надеть сковороду", все мы слышали с детства.

Однако вокруг нас людей, которые все путают, забывают и ни на чем не могут сосредоточиться, вполне достаточно. Астролог Людмила Булгакова назвала самые рассеянные знаки Зодиака.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецов подводит желание находиться одновременно в двух – а то и более – местах и делать сразу несколько дел. Поскольку обладающих такого рода способностями Юлиев Цезарей среди представителей знака не так уж много, неудивительно, что успевают они мало, зато все путают и не могут сосредоточиться ни на одном своем занятии. Чтобы избежать рассеянности, представителям знака необходимо брать в работу только один проект, но в их отношении это невозможно по определению.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи с их вольным – богемным – образом жизни и соответствующим мышлением просто не в состоянии сосредоточиться на чем-то одном: их внимание перескакивает с предмета на предмет, с процесса на процесс, и в результате они не могут полноценно заниматься чем-то одним. Правда, все вышесказанное касается только бытовых дел, в то, что касается их основного занятия – особенно если оно связано с творчеством – они предельно собраны и дисциплинированы – тут они никаких проколов не допускают.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, сосредоточившись на одной идее, проникаются ею настолько глубоко, что все остальное просто перестает для них существовать. В таком состоянии они вполне могут сесть не в тот автобус, поехать не по тому маршруту на работу и даже надеть перчатки разного цвета. Если у представителей знака нет под рукой человека, который мог бы контролировать их поведение, им необходимо взять себя в руки и запоминать – а еще лучше, записывать – что и как они должны сделать, в противном случае неприятностей не избежать.

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