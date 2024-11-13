Астролог назвал самые твердолобые знаки Зодиака

В одних случаях помогает нам достичь цели, в других мешает принять правильное решение и подталкивает к ошибкам, которых можно было бы избежать. Каждому из нас она свойственна в разной степени = одни проявляют его редко, а у других – является определяющим качеством характера. Астролог Людмила Булгакова назвала самые твердолобые знаки Зодиака.

Козерог

Козероги, несмотря на их внешнюю сдержанность, один из самых страстных и азартных знаков Зодиака: сосредоточившись на чем-то, они ни за что не уступят, даже если начнут понимать, что что неправы – ля них очень важно в любом случае убедить окружающих в своей правоте.

Телец

Тельцы – редкостные упрямцы, и объясняется их твердолобость довольно просто: любые перемены – в том числе и в образе мыслей и действий – грозят представителям знака лишним беспокойством, а это то, чего они стараются избегать всеми своими силами.

Овен

Овны – в силу своей неприкрытой эмоциональности – не уступают даже в самых спорных вопросах из чувства противоречия, которое они часто путают с принципиальностью. Но есть и хорошие новости: представители этого знака довольно быстро меняют свои взгляды и не упорствуют до конца.

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