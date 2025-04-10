Астролог назвал самые загадочные знаки Зодиака

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А вот других можно изучать всю жизнь, но так и не разобраться, что к чему. – слишком уж это таинственные и мистические личности. Астролог Людмила Булгакова назвала самые загадочные знаки Зодиака.

Скорпион

Скорпионы в рейтинге самых загадочных знаков Зодиака без сомнений занимают первое место – в этом смысле их вряд ли кто-то может превзойти. Дело в том, что с этими качествами – таинственностью и непредсказуемостью – представители знака рождаются, так что разгадать их секреты невозможно.

Рыбы

Рыбы являются тайно не только для других, но и для самих себя: окружающим трудно предугадать, как поступят представители знака в той или иной ситуации, поскольку они и сами не всегда знают, что сделают в данный конкретны момент, поэтому, находясь рядом с ними, нужно быть готовыми ко всему.

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Козерог

Таинственность и загадочность Козерогов объясняется их скрытностью и закрытостью. При этом на первый – или поверхностный – взгляд ни кажутся людьми простыми и даже незамысловатыми, но их близкие знают, что в глубине души они совсем другие –более глубокие и интересные, и это приятная неожиданность.

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