Астролог назвал знаки Зодиака, которые более других склонны к депрессии
Можно сказать, что депрессии неизбежны на жизненном пути — невозможно все время держать себя в жизнерадостном состоянии духа.
Но есть и те, кто передвигается от одной депрессии к другой, практически не давая себе возможности посмотреть на мир с оптимистичной точки зрения.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые более других склонны к депрессии.
Рак
Рак не знают меры в жалости к себе: любая мелочь, которая — как им кажется — является обидной, вызывает у них мощный поток слез и такой же шквал эмоций. Неудивительно, что они постоянно пребывают в пессимизме, не позволяя себе радоваться жизни настолько часто, насколько это возможно.
Рыбы
Рыбы слишком сенсетивны и чувствительны, поэтому обладают, как говорят в таких случаях, тонкой кожей. Их очень легко обидеть, после чего они впадают в пессимизм, а затем и в настоящую депрессию, из которой выходят ненадолго, да и то только для того, чтобы снова впасть в нее.
Козерог
Козероги страдают из-за свойственного им перфекционизма, который заставляет их думать, что они могли бы сделать работу гораздо лучше, чем у них получилось на самом деле. То, на что многие просто не обратили бы внимания, вгоняют представителей этого знака в серьезную депрессию.
