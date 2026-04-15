- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 27
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 15 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: один из лучших дней для начала новых профессиональных проектов. А вот в вопросах бизнеса и финансов можно заниматься только благотворительностью, в остальном все задуманное и запланированное лучше отложить на некоторое время.
Символ дня: трезубец Нептуна.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: малахит, розовый и малиновый кварц, лиловый прозрачный аметист, адуляр
За какую часть тела отвечает: ноги, голени, ступни.
Болезни дня: вероятны проблемы с кровью — ее категорически нельзя сдавать — и лимфой, может нарушиться жидкостный обмен. Необходимо снизить физическую нагрузку, но ни в коем случае не убирать ее полностью. Пользу принесут общеукрепляющие витаминные комплексы.
Питание дня: нежелательно употреблять в пищу картофель и цитрусовые.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно обрабатывать верхнюю часть плодовых кустов и деревьев — можно обрезать и прививать их. Также можно проводить первые в новом сезоне мероприятия по борьбе с сорняками и вредителями.
Магия и мистика дня: звезды советуют проводить ритуалы, использующие магическую силу проточной воды.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими — нельзя их игнорировать.
Табу дня: нельзя смотреться в зеркала.
Цитата дня: «Невозможно любить, а потом ничего не чувствовать. Ты или врал тогда, или врешь теперь» (Габриэль Гарсиа Маркес).
