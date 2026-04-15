ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 15 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Міла Корольова
Тризуб

Тризуб / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: один із найкращих днів для початку нових професійних проєктів. А ось у питаннях бізнесу і фінансів можна займатися тільки благодійністю, в іншому все задумане і заплановане краще відкласти на деякий час.

Символ дня: Тризуб Нептуна.

Стихія дня: Вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: малахіт, рожевий і малиновий кварц, ліловий прозорий аметист, адуляр

За яку частину тіла відповідає: ноги, гомілки, ступні.

Хвороби дня: ймовірні проблеми з кров'ю - її категорично не можна здавати - і лімфою, може порушитися рідинний обмін. Необхідно знизити фізичне навантаження, але в жодному разі не прибирати його повністю. Користю стануть загальнозміцнювальні вітамінні комплекси.

Харчування дня: небажано вживати в їжу картоплю та цитрусові.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: можна обробляти верхню частину плодових кущів і дерев - можна обрізати і прищеплювати їх. Також можна проводити перші в новому сезоні заходи щодо боротьби з бур'янами і шкідниками.

Магія і містика дня: зірки радять проводити ритуали, що використовують магічну силу проточної води.

Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими - не можна їх ігнорувати.

Табу дня: не можна дивитися в дзеркала.

Цитата дня: "Неможливо кохати, а потім нічого не відчувати. Ти або брехав тоді, або брешеш тепер" (Габріель Гарсіа Маркес).

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie