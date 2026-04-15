Астрологічний прогноз на 15 квітня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: один із найкращих днів для початку нових професійних проєктів. А ось у питаннях бізнесу і фінансів можна займатися тільки благодійністю, в іншому все задумане і заплановане краще відкласти на деякий час.
Символ дня: Тризуб Нептуна.
Стихія дня: Вогонь.
Щасливе число дня: 9.
Щасливий колір дня: синій.
Щасливі камені дня: малахіт, рожевий і малиновий кварц, ліловий прозорий аметист, адуляр
За яку частину тіла відповідає: ноги, гомілки, ступні.
Хвороби дня: ймовірні проблеми з кров'ю - її категорично не можна здавати - і лімфою, може порушитися рідинний обмін. Необхідно знизити фізичне навантаження, але в жодному разі не прибирати його повністю. Користю стануть загальнозміцнювальні вітамінні комплекси.
Харчування дня: небажано вживати в їжу картоплю та цитрусові.
Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.
Дачні роботи дня: можна обробляти верхню частину плодових кущів і дерев - можна обрізати і прищеплювати їх. Також можна проводити перші в новому сезоні заходи щодо боротьби з бур'янами і шкідниками.
Магія і містика дня: зірки радять проводити ритуали, що використовують магічну силу проточної води.
Сни дня: сни нинішньої ночі є віщими - не можна їх ігнорувати.
Табу дня: не можна дивитися в дзеркала.
Цитата дня: "Неможливо кохати, а потім нічого не відчувати. Ти або брехав тоді, або брешеш тепер" (Габріель Гарсіа Маркес).
