Астролог назвал знаки Зодиака, которые любят спорить
Мы часто слышим, что в споре рождается истина, хотя, так ли это на самом деле — еще большой вопрос.
Тем не менее мы очень любим спорить, стараясь доказать окружающим свою правоту, а многие делают не только по такой — уважительной — причине, но и из любви к искусству спора — для них важен не результат, а процесс.
Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, которые любят спорить.
Овен
Овны — в силу своей страстной натуры — являются заядлыми спорщиками, главными во всем зодиакальном круг. Услышав от кого-то утверждение, не совпадающее с их собственным мнением, они тут же бросаются в «драку» — к счастью, только в моральном отношении — и не успокаиваются до тех пор, пока не одержат победу.
Стрелец
Для Стрельцов спор — разновидность общения, только на повышенных тонах — спорить тихо и спокойно они не умеют, да и веских доводов им зачастую не хватает. Зато в процессе такого общения они получают удовольствие от возможности выплеснуть эмоции, что для представителей знака часто бывает очень важным.
Телец
Тельцы — пассивные спорщики, что не делает их менее упорными, а в некоторых случаях и опасными. Представители знака не кричат, доказывая свою правоту, они просто упорно повторяют формулировку, которая, как они считают, содержит единственно верное в споре мнение, чем доводят собеседника до белого каления.
