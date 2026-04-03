Астрологиня назвала знаки зодіаку, які люблять сперечатися
Ми часто чуємо, що в суперечці народжується істина, хоча, чи так це насправді — ще велике питання.
Проте ми дуже любимо сперечатися, намагаючись довести оточенню свою правоту, а багато хто робить це не тільки з такої — поважної — причини, а й з любові до мистецтва суперечки — для них важливий не результат, а процес.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які люблять сперечатися.
Овен
Овни — через свою пристрасну натуру — є завзятими сперечальниками, головними в усьому зодіакальному колі. Почувши від когось твердження, що не збігається з їхньою власною думкою, вони одразу ж кидаються в «бійку» — на щастя, лише в моральному плані — і не заспокоюються, аж поки не здобудуть перемогу.
Стрілець
Для Стрільців суперечка — різновид спілкування, тільки на підвищених тонах — сперечатися тихо і спокійно вони не вміють, та й вагомих доказів їм часто не вистачає. Зате в процесі такого спілкування вони отримують задоволення від можливості виплеснути емоції, що для представників знака часто буває дуже важливим.
Телець
Тельці — пасивні сперечальники, що не робить їх менш завзятими, а в деяких випадках і небезпечними. Представники знака не кричать, доводячи свою правоту, вони просто наполегливо повторюють формулювання, яке, як вони вважають, містить єдину правильну в суперечці думку, чим доводять співрозмовника до сказу.
