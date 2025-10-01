- Дата публикации
Астрологический прогноз на 1 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда нужно заниматься только тем, что хорошо знаешь, а новаторскую деятельность отложить на потом.
Символ дня: огненный меч.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: все вариации зеленого.
Счастливые камни дня: опал, сердолик.
За какую часть тела отвечает: хребет.
Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний, которые нужно лечить по ранее прописанной врачом схеме.
Питание дня: необходимо ввести в рацион продукты с большим содержанием клетчатки — прежде всего овощи, фрукты и зелень.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: работая на садовом участке, необходимо соблюдать осторожность: нельзя повреждать корни растений и молодые побеги.
Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро.
Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают человеку, какие внутренние проблемы ему необходимо решить.
Табу дня: нужно соблюдать осторожность в обращении с колющими и режущими предметами.
Цитата дня: «Будьте внимательны к своим мыслям, они — начало поступков» (Лао-Цзы).
