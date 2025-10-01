Астрологический прогноз на 1 октября

Огненный меч / © Credits

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нужно заниматься только тем, что хорошо знаешь, а новаторскую деятельность отложить на потом.

Реклама

Символ дня: огненный меч.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: все вариации зеленого.

Реклама

Счастливые камни дня: опал, сердолик.

За какую часть тела отвечает: хребет.

Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний, которые нужно лечить по ранее прописанной врачом схеме.

Питание дня: необходимо ввести в рацион продукты с большим содержанием клетчатки — прежде всего овощи, фрукты и зелень.

Реклама

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: работая на садовом участке, необходимо соблюдать осторожность: нельзя повреждать корни растений и молодые побеги.

Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро.

Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают человеку, какие внутренние проблемы ему необходимо решить.

Реклама

Табу дня: нужно соблюдать осторожность в обращении с колющими и режущими предметами.

Цитата дня: «Будьте внимательны к своим мыслям, они — начало поступков» (Лао-Цзы).

Читайте также: