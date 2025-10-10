Астрологический прогноз на 10 октября

Орел / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время, когда любое начинание окажется успешным — главное, не допускать сомнений в своих силах и целях.

Символ дня: орел, парящий в вышине.

Реклама

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: яшма, горный хрусталь.

Реклама

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: из-за серьезной вероятности травм необходимо соблюдать осторожность — прежде всего во время занятий экстремальными видами спорта.

Питание дня: необходимо категорически отказаться от мяса и алкоголя.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки — от нее лучше отказаться.

Реклама

Дачные работы дня: можно проводить обрезку деревьев и кустов.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие волшебную силу полудрагоценных камней.

Сны дня: сны нынешней ночи могут показать человеку его будущее.

Табу дня: необходимо опасаться большой высоты.

Реклама

Цитата дня: «Сострадание — основа всей морали» (Артур Шопенгауэр).

Читайте также:

гороскоп