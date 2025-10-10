- Дата публикации
Астрологический прогноз на 10 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время, когда любое начинание окажется успешным — главное, не допускать сомнений в своих силах и целях.
Символ дня: орел, парящий в вышине.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: яшма, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: из-за серьезной вероятности травм необходимо соблюдать осторожность — прежде всего во время занятий экстремальными видами спорта.
Питание дня: необходимо категорически отказаться от мяса и алкоголя.
Стрижка дня: не лучший день для стрижки — от нее лучше отказаться.
Дачные работы дня: можно проводить обрезку деревьев и кустов.
Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие волшебную силу полудрагоценных камней.
Сны дня: сны нынешней ночи могут показать человеку его будущее.
Табу дня: необходимо опасаться большой высоты.
Цитата дня: «Сострадание — основа всей морали» (Артур Шопенгауэр).
