Астрология
441
2 мин

Астрологический прогноз на 10 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Мила Королева
Орел

Орел / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время, когда любое начинание окажется успешным — главное, не допускать сомнений в своих силах и целях.

Символ дня: орел, парящий в вышине.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: яшма, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: из-за серьезной вероятности травм необходимо соблюдать осторожность — прежде всего во время занятий экстремальными видами спорта.

Питание дня: необходимо категорически отказаться от мяса и алкоголя.

Стрижка дня: не лучший день для стрижки — от нее лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно проводить обрезку деревьев и кустов.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды, использующие волшебную силу полудрагоценных камней.

Сны дня: сны нынешней ночи могут показать человеку его будущее.

Табу дня: необходимо опасаться большой высоты.

Цитата дня: «Сострадание — основа всей морали» (Артур Шопенгауэр).

