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Астрологический прогноз на 11 ноября

Астрологический прогноз на 11 ноября

Корона - символ дня / Фото: www.credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда каждый из нас ощущает мощный прилив сил, которые нельзя растрачивать на мелочи – только на серьезные и масштабные проекты. 

Символ дня: Корона. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: зеленый. 

Счастливые камни дня: селенит, гематит.

За какую часть тела отвечает: позвоночник. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут привести к серьезным осложнениям, поэтому медлить с визитом к врачу не следует. 

Питание дня: необходимо отказаться от мяса и бобовых. 

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды и ритуалы, использующим силу полудрагоценным камней. 

Сны дня: сны нынешнего лунного дня несут ответ на важный для человека вопрос. 

Табу дня: нужно остерегаться колющих и режущих предметов.

Цитата дня: «Настойчивость преодолевает все, даже законы природы» (Джон Рокфеллер). 

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