Астрологический прогноз на 11 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда каждый из нас ощущает мощный прилив сил, которые нельзя растрачивать на мелочи – только на серьезные и масштабные проекты.

Символ дня: Корона.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: селенит, гематит.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут привести к серьезным осложнениям, поэтому медлить с визитом к врачу не следует.

Питание дня: необходимо отказаться от мяса и бобовых.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды и ритуалы, использующим силу полудрагоценным камней.

Сны дня: сны нынешнего лунного дня несут ответ на важный для человека вопрос.

Табу дня: нужно остерегаться колющих и режущих предметов.

Цитата дня: «Настойчивость преодолевает все, даже законы природы» (Джон Рокфеллер).

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