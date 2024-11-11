Астрологический прогноз на 11 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда каждый из нас ощущает мощный прилив сил, которые нельзя растрачивать на мелочи – только на серьезные и масштабные проекты.
Символ дня: Корона.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: селенит, гематит.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут привести к серьезным осложнениям, поэтому медлить с визитом к врачу не следует.
Питание дня: необходимо отказаться от мяса и бобовых.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды и ритуалы, использующим силу полудрагоценным камней.
Сны дня: сны нынешнего лунного дня несут ответ на важный для человека вопрос.
Табу дня: нужно остерегаться колющих и режущих предметов.
Цитата дня: «Настойчивость преодолевает все, даже законы природы» (Джон Рокфеллер).
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