В РФ в небо взлетела стратегическая авиация

В настоящее время самолеты следуют на пусковые рубежи.

В России в ночь на 11 ноября в небо поднялась стратегическая авиация, которая направляется в сторону пусковых рубежей.

Об этом говорится в сообщении мониторинговых каналов.

"Отмечен взлет 8х бортов Ту-95 с аэ "Оленья" по состоянию на 03:16. Курс Юго-Восточный в направлении Каспийского региона РФ", — говорится в сообщении.

Если вылет самолетов боевой, то вхождение вражеских ракет в воздушное пространство Украины ожидается примерно в 06:30 утра.

Напомним, ранее сообщалось, что враг нанес удар баллистике по критической инфраструктуре Сумщины.

Кроме того, мы ранее информировали, что российские пропагандисты заявляют о "прекращении ракетных ударов", в то время как в Украине это отрицают.

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