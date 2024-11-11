У РФ в небо злетіла стратегічна авіація

У Росії в ніч проти 11 листопада у небо піднялась стратегічна авіація, яка прямує в сторону пускових рубежів.

Про це йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

"Відмічено зліт 8х бортів Ту-95 з ае "Оленья" станом на 03:16. Курс Південно-Східний у напрямку Каспійського регіону рф", - йдеться у повідомленні.

Якщо виліт літаків бойовий, то входження ворожих ракет в повітряний простір України очікується приблизно о 06:30 ранку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ворог завдав удару балістикою по критичній інфраструктурі Сумщини.

Крім того, ми раніше інформували, що російські пропагандисти заявляють про "припинення ракетних ударів", тоді як в Україні це заперечують.

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