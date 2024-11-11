Астрологічний прогноз на 11 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли кожен із нас відчуває потужний приплив сил, які не можна витрачати на дрібниці – лише на серйозні та масштабні проєкти.

Символ дня: Корона.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір: зелений.

Щасливе каміння дня: селеніт, гематит.

За яку частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть призвести до серйозних ускладнень, тому зволікати з візитом до лікаря не слід.

Харчування дня: необхідно відмовитися від м'яса та бобових.

Стрижка дня: для стрижки день сприятливий.

Магія та містика дня: можна проводити магічні обряди та ритуали, що використовують силу напівдорогоцінного каміння.

Сни дня: сни нинішнього місячного днянесуть відповідь на важливе для людини питання.

Табу дня: потрібно остерігатися колючих та ріжучих предметів.

Цитата дня: «Наполегливість долає все, навіть закони природи» (Джон Рокфеллер).

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