Астрологический прогноз на 13 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда нужно отказаться от незнакомой деятельности – заниматься нужно только тем, что хорошо знаешь, а новаторскую деятельность отложить на потом.

Символ дня: корона.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: все вариации зеленого.

Счастливые камни дня: опал, сердолик.

За какую часть тела отвечает: хребет.

Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний – желательно сразу же обратиться за помощью к врачу.

Питание дня: вредную пищу необходимо заменить продуктами с большим количеством клетчатки.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: необходимо проявлять осторожность, проводя уборку на садовом участке – можно повредить корни растений и молодые побеги.

Магия и мистика дня: гадание ответит на самые важные вопросы.

Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают человеку, какие внутренние проблемы ему необходимо решить.

Табу дня: с колющими и режущими предметами, даже если речь идет о столовых приборах, необходимо обращаться осторожно.

Цитата дня: "Благодаря упорству, все что угодно – будь то правильное или нет, хорошее или плохое – будет достигнуто" (Джон Рокфеллер).

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