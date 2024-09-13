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Астрологический прогноз на 13 сентября

Астрологический прогноз на 13 сентября

Корона - символ дня / Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда нужно отказаться от незнакомой деятельности – заниматься нужно только тем, что хорошо знаешь, а новаторскую деятельность отложить на потом. 

Символ дня: корона. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: все вариации зеленого. 

Счастливые камни дня: опал, сердолик. 

За какую часть тела отвечает: хребет. 

Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний – желательно сразу же обратиться за помощью к врачу. 

Питание дня: вредную пищу необходимо заменить продуктами с большим количеством клетчатки. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: необходимо проявлять осторожность, проводя уборку на садовом участке – можно повредить корни растений и молодые побеги. 

Магия и мистика дня: гадание ответит на самые важные вопросы. 

Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают человеку, какие внутренние проблемы ему необходимо решить. 

Табу дня: с колющими и режущими предметами, даже если речь идет о столовых приборах, необходимо обращаться осторожно. 

Цитата дня: "Благодаря упорству, все что угодно – будь то правильное или нет, хорошее или плохое – будет достигнуто" (Джон Рокфеллер). 

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