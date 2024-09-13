Астрологический прогноз на 13 сентября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда нужно отказаться от незнакомой деятельности – заниматься нужно только тем, что хорошо знаешь, а новаторскую деятельность отложить на потом.
Символ дня: корона.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: все вариации зеленого.
Счастливые камни дня: опал, сердолик.
За какую часть тела отвечает: хребет.
Болезни дня: вероятно обострение хронических заболеваний – желательно сразу же обратиться за помощью к врачу.
Питание дня: вредную пищу необходимо заменить продуктами с большим количеством клетчатки.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: необходимо проявлять осторожность, проводя уборку на садовом участке – можно повредить корни растений и молодые побеги.
Магия и мистика дня: гадание ответит на самые важные вопросы.
Сны дня: сны нынешней ночи подсказывают человеку, какие внутренние проблемы ему необходимо решить.
Табу дня: с колющими и режущими предметами, даже если речь идет о столовых приборах, необходимо обращаться осторожно.
Цитата дня: "Благодаря упорству, все что угодно – будь то правильное или нет, хорошее или плохое – будет достигнуто" (Джон Рокфеллер).
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