Астрологічний прогноз на 13 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли треба відмовитися від незнайомої діяльності – треба займатися лише тим, що добре знаєш, а новаторську діяльність відкласти на потім.

Символ дня: Корона.

Стихія дня: Вогонь, Земля.

Щасливий день: 2.

Щасливий колір дня: всі варіанти зеленого.

Щасливе каміння дня: опал, сердолік.

За якусь частину тіла відповідає: хребет.

Хвороби дня: ймовірно загострення хронічних захворювань – бажано одразу звернутися за допомогою до лікаря.

Харчування: шкідливу їжу необхідно замінити продуктами з великою кількістю клітковини.

Стрижка дня: один із найкращих днів для стрижки.

Дачні роботи дня: необхідно виявляти обережність, проводячи збирання на садовій ділянці – можна пошкодити коріння рослин та молоді пагони.

Магія та містика дня: ворожіння відповість на найважливіші питання.

Сни дня: сни нинішньої ночі підказують людині, які внутрішні проблеми їй потрібно вирішити.

Табу дня: ч колючими та ріжучими предметами, навіть якщо йдеться про столові прилади, необхідно звертатися обережно.

Цитата дня: «Завдяки завзятості, все що завгодно – чи то правильне чи ні, хороше чи погане – буде досягнуто»(Джон Рокфеллер).

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