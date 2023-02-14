Астрологический прогноз на 14 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к работе над глобальными проектами – начинать воплощать в жизнь самые грандиозные идеи, которые до сих пор откладывались в долгий ящик, принимать решения и общаться – как с коллегами, так и с друзьями или родственниками.

Символ дня: Гефест.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 6.

Счастливый цвет дня: оранжевый, шафранный, коралловый, терракотовый, охра.

Счастливые камни дня: гроссуляр, воздушный обсидиан, малахит.

За какую часть тела отвечает: область подмышек.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают в легкой форме, но это не значит, что к ним стоит относиться легкомысленно. Необходимо отказаться от самолечения и альтернативных методов лечения – только традиционная медицина.

Питание дня: желудок должен быть наполненным, но от жидкой пищи следует отказаться, а питье свести к минимуму.

Стрижка дня: для парикмахерских манипуляций день неблагоприятен.

Дачные работы дня: можно сеять зелень на рассаду, заниматься обрезкой плодовых деревьев и кустарников.

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к античным и языческим богам – Пану, Деметре, Артемиде.

Сны дня: сны нынешней ночью пророческими не являются, но могут помочь человеку раскрыть его творческий потенциал: из их сюжета можно понять, каким именно его видом нужно заниматься человеку.

Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия.

Афоризм дня: "Просветление означает полное принятия ответственности за свою жизнь" (английский поэт и художник Уильям Блейк).

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