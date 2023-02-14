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Астрологический прогноз на 14 февраля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
649
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 14 февраля

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к работе над глобальными проектами – начинать воплощать в жизнь самые грандиозные идеи, которые до сих пор откладывались в долгий ящик, принимать решения и общаться – как с коллегами, так и с друзьями или родственниками. 

Символ дня: Гефест. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, шафранный, коралловый, терракотовый, охра. 

Счастливые камни дня: гроссуляр, воздушный обсидиан, малахит. 

За какую часть тела отвечает: область подмышек. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают в легкой форме, но это не значит, что к ним стоит относиться легкомысленно. Необходимо отказаться от самолечения и альтернативных методов лечения – только традиционная медицина. 

Питание дня: желудок должен быть наполненным, но от жидкой пищи следует отказаться, а питье свести к минимуму. 

Стрижка дня: для парикмахерских манипуляций день неблагоприятен. 

Дачные работы дня: можно сеять зелень на рассаду, заниматься обрезкой плодовых деревьев и кустарников. 

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к античным и языческим богам – Пану, Деметре, Артемиде. 

Сны дня: сны нынешней ночью пророческими не являются, но могут помочь человеку раскрыть его творческий потенциал: из их сюжета можно понять, каким именно его видом нужно заниматься человеку. 

Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия. 

Афоризм дня: "Просветление означает полное принятия ответственности за свою жизнь" (английский поэт и художник Уильям Блейк). 

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Дата публикации
Просмотры
649
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