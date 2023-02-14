Астрологічний прогноз на 14 лютого

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати роботу над глобальними проєктами – починати втілювати в життя найграндіозніші ідеї, які досі відкладалися до довгої скриньки, ухвалювати рішення та спілкуватися – як із колегами, так і з друзями чи родичами.

Символ дня: Гефест.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливі кольори дня: помаранчевий, шафранний, кораловий, теракотовий, вохра.

Щасливі камені дня: ґросуляр, повітряний обсидіан, малахіт.

За яку частину тіла відповідає: ділянка пахв.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, нетривалі і мають легкий перебіг, та це не означає, що до них варто ставитися легковажно. Необхідно відмовитися від самолікування та альтернативних методів лікування – лише традиційна медицина.

Харчування дня: шлунок має бути наповненим, але від рідкої їжі варто відмовитися, а вживання напоїв звести до мінімуму.

Стрижка дня: для перукарських маніпуляцій день несприятливий.

Дачні роботи дня: можна сіяти зелень на розсаду, обрізати плодові дерева й чагарники.

Магія та містика дня: можна звертатися по допомогу до античних та язичницьких богів – Пана, Деметри, Артемиди.

Сни дня: сни нинішньої ночі пророчими не є, але вони можуть допомогти людині розкрити її творчий потенціал: з їхнього сюжету можна зрозуміти, яким саме видом творчості потрібно займатися людині.

Табу дня: небажано вирушати в подорожі.

Афоризм дня: "Просвітління означає повне прийняття відповідальності за своє життя" (англійський поет і художник Вільям Блейк).

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