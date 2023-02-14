Закрили школи й відмінили сотні авіарейсів: Нову Зеландію охопив потужний циклон "Габріель"

У Новій Зеландії сильні опади викликали масштабні повені, відключення електроенергії та закриття доріг. Мешканців деяких населених пунктів евакуюють.

Про це повідомляє Associated Press.

Із вівторка, 14 лютого, у низці регіонів країни, які постраждали від циклону "Габріель", діятиме надзвичайний стан. Це стосується й Окленду, найбільшого міста Нової Зеландії, а також регіонів Нортленд, Тайраухіті, Бухта достатку, Вайкато і Хокс-Бей.

Зокрема, у Окланді загинули чотири людини. У місті зупинили потяги й і закрили школи. Авіакомпанії скасували понад 500 рейсів. Наразі в найбільш постраждалих регіонах військові допомагають місцевим евакуюватися.

Метеоролог Льюїс Ферріс повідомив, що метеорологічна станція в регіонах Хокс-Бей і Нейпір зафіксувала за ніч утричі більше опадів, ніж зазвичай випадає за весь лютий.

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Раніше ми повідомляли, що узбережжя Ізраїлю накрив шторм "Барбара". За даними Управління водних ресурсів Ізраїлю, Галілейське море за добу піднялося на 1,5 сантиметра на тлі сильного дощу.

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