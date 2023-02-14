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Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Фінляндія готує новий пакет військової допомоги Україні

Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України

Уряд Фінляндії ще не ухвалив остаточного рішення щодо постачання Leopard.

Фінлндія готується надати Україні новий пакет військової допомоги. Наразі триває інтенсивна дискусія щодо передавання танків для ЗСУ. 

Про це повідомив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто на пресконференції в понеділок, 13 лютого. 

"Уряд Фінляндії ще не ухвалив остаточного рішення щодо постачання Leopard, це питання активно обговорюватиметься фінською владою. Ми так чи інакше будемо частиною цієї ініціативи, тому ми постійно підтримуємо діалог із Німеччиною, Польщею та іншими країнами", - заявив Хаавісто.

Що міститиме новий пакет допомоги від Фінляндії, поки що невідомо.

Раніше ми повідомляли, що фінський президент Саулі Нііністьо вірить у вступ Фінляндії та Швеції в НАТО у цьому році.

Також ТСН.uа інформував, що Фінляндія обговорює створення танкового підрозділу в Європі. Лідер країни пояснив, що недостатньо "взяти один танк тут, інший – там". 

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Дата публікації
Перегляди
63
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