Астрологический прогноз на 15-16 апреля

Лед / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в 18-й лунный день, который продлится почти двое календарных суток, не стоит посвящать в свои планы – как профессиональные, так и личные – других людей: сглаз еще никто не отменял.

Символ дня: Лед.

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Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: белый агат, сиреневый аметист.

За какую часть тела отвечает: почки.

Болезни дня: диагноз, поставленный сегодня одним врачом, обязательно нужно перепроверить у другого.

Питание дня: мясо нужно заменить рыбой и овощами.

Стрижка дня: от стрижки сегодня лучше отказаться.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: можно снимать порчу и сглаз – для большей успешности лучше обратиться за помощью к специалисту.

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут о том, какое место человек занимает в социуме и соответствует ли оно его талантам и способностям.

Табу дня: под запретом любые вредные привычки.

Цитата дня: «Успех не окончателен, неудача не фатальна: главное – мужество продолжать» (Уинстон Черчилль).

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