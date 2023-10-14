Принесите шишки из леса: вы даже не представляете, как они полезны для сада и огорода

Если пойти в лес, то можно собрать большое количество шишек, просто лежащих под ногами. Немногие задумываются, что они являются отличным материалом для садово-огородных нужд.

Шишки можно использовать в качестве мульчи на цветнике или огороде. Летом они отлично защищают землю от солнечных лучей, а зимой служат дополнительным слоем для того, чтобы растения не замерзли. Благодаря шишкам почва лучше сохраняет влагу. При этом они совсем не мешают поливке.

Следует обратить внимание, что еловые шишки для мульчирования не подходят – в них любят селиться муравьи.

Для чего можно использовать сосновые шишки

Дренаж

Шишки отлично впитывают влагу, а благодаря высокому содержанию смолистых веществ предотвращают загнивание корневой системы. Их можно использовать как дренаж целыми или частями. Здесь все зависит от размера растений и места высадки.

Компост

Шишки используют опытные садоводы для того, чтобы разрыхлять компост. Однако, если вы решили использовать их для таких целей, обратите внимание, что шишки разлагаются довольно медленно.

Борьба с улитками

Если засыпать поверхность грунта шишками (толщина слоя не менее 5 см), то любые вредители, а не только улитки, будут обходить стороной это место. Все из-за неприятного для них смолистого запаха.

Декор

В последнее время некоторые садоводы используют шишки в качестве декора для сада и клумб. Они также могут стать украшением вазонов из-за своего интересного внешнего вида.

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