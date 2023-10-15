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Астрологический прогноз на 15 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
206
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 15 октября

Рог изобилия - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала работы над новыми проектами, но поскольку речь идет о выходном, лучше еще раз пройтись по составленному ранее плану, а 

Символ дня: Рог изобилия.

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый, цвет красного дерева. 

Счастливые камни дня: агат переливчатый, халцедон. 

За какую часть тела отвечает: рот, зубы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, скоротечны, особенно если начать лечение после появления первых симптомов. 

Питание дня: диета, подобранная и начатая в этот даст, окажется на редкость результативной. 

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может осложнить отношения с окружающими людьми. 

Дачные работы дня: можно пересаживать, прививать и укоренять растения, в том числе, и домашние. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуала, избавляющие от порчи и сглаза. 

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими. 

Табу дня: нельзя проявлять агрессию – можно получить ответ, в разы превышающий посыл. 

Цитата дня: «Все дурные дела порождались благими намерениями» (Гай Саллюстий Крисп). 

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Дата публикации
Просмотры
206
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