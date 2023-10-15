Астрологический прогноз на 15 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала работы над новыми проектами, но поскольку речь идет о выходном, лучше еще раз пройтись по составленному ранее плану, а

Символ дня: Рог изобилия.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый, цвет красного дерева.

Счастливые камни дня: агат переливчатый, халцедон.

За какую часть тела отвечает: рот, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, скоротечны, особенно если начать лечение после появления первых симптомов.

Питание дня: диета, подобранная и начатая в этот даст, окажется на редкость результативной.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может осложнить отношения с окружающими людьми.

Дачные работы дня: можно пересаживать, прививать и укоренять растения, в том числе, и домашние.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуала, избавляющие от порчи и сглаза.

Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими.

Табу дня: нельзя проявлять агрессию – можно получить ответ, в разы превышающий посыл.

Цитата дня: «Все дурные дела порождались благими намерениями» (Гай Саллюстий Крисп).

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