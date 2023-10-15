Астрологический прогноз на 15 октября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала работы над новыми проектами, но поскольку речь идет о выходном, лучше еще раз пройтись по составленному ранее плану, а
Символ дня: Рог изобилия.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый, цвет красного дерева.
Счастливые камни дня: агат переливчатый, халцедон.
За какую часть тела отвечает: рот, зубы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, скоротечны, особенно если начать лечение после появления первых симптомов.
Питание дня: диета, подобранная и начатая в этот даст, окажется на редкость результативной.
Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, может осложнить отношения с окружающими людьми.
Дачные работы дня: можно пересаживать, прививать и укоренять растения, в том числе, и домашние.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуала, избавляющие от порчи и сглаза.
Сны дня: сны нынешней ночи редко бывают вещими.
Табу дня: нельзя проявлять агрессию – можно получить ответ, в разы превышающий посыл.
Цитата дня: «Все дурные дела порождались благими намерениями» (Гай Саллюстий Крисп).
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