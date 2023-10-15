Астрологічний прогноз на 15 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку роботи над новими проєктами, та оскільки йдеться про вихідний, краще ще раз пройтися за складеним раніше планом.

Символ дня: Ріг достатку.

Стихія дня: Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: коричневий, шоколадний, каштановий, червоного дерева.

Щасливі камені дня: переливчастий агат, халцедон.

За яку частину тіла відповідає: рот, зуби.

Хвороби дня: хвороби, які почалися цього дня, швидкоплинні, особливо якщо взятися до лікування після появи перших симптомів.

Харчування дня: дієта, підібрана й розпочата цього дня, виявиться вкрай результативною.

Стрижка дня: стрижка, зроблена цього дня, може ускладнити стосунки з людьми навколо.

Дачні роботи дня: можна пересаджувати, щепити і вкорінювати рослини, зокрема й домашні.

Магія і містика дня: можна проводити обряди та ритуали, що позбавляють пороблення і пристріту.

Сни дня: сни цієї ночі рідко бувають пророчими.

Табу дня: заборонено виявляти агресію – можна отримати відповідь, яка в рази перевищує послання.

Цитата дня: "Всі лихі справи породжувалися добрими намірами" (Гай Саллюстій Крісп).

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