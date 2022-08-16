Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 16 августа

Дата публикации
Просмотры
240
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 16 августа

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых финансовых операций, возможных в такое время: вероятны щедрые выплаты, которые превзойдут даже самые смелые ожидания. Это также время победы над сомнениями и духовного преображения. 

Символ дня: муза. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий: силы – как моральные, так и физические – нужно беречь. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: цвет цветущего льна, васильковый. 

Счастливые камни дня: яшма, горный хрусталь. 

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки. 

Болезни дня: нельзя переоценивать свои силы и напрягаться, занимаясь спортом и поднимая тяжести. Не рекомендуется также прибегать к самолечению – в любом случае желательно получить совет врача, даже если он может дать его только дистанционно. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто сбываются, поэтому не стоит оставлять их без внимания. 

Афоризм дня: "Если вы хотите быть счастливы, вы должны быть привязаны к жизненной цели, а не к людям или вещам" (Альберт Эйнштейн). 

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник. 

Ангел-хранитель дня: Ламас – дарит независимость и уверенность в себе. 

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды с минералами и полудрагоценными камнями. Гадания ответят на важные вопросы, касающиеся не одного человека, а больших групп людей. 

Табу дня: нельзя напрягать зрение, читая при плохом освещении или работая долго за компьютером. 

Читайте также:

Свадьба под дверями Макдональдса и закрутки онлайн – обзор тик-ток трендов

Свадьба под дверями Макдональдса и закрутки онлайн – обзор тик-ток трендов

Похожие темы:

Следующая публикация