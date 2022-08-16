Астрологический прогноз на 16 августа

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для любых финансовых операций, возможных в такое время: вероятны щедрые выплаты, которые превзойдут даже самые смелые ожидания. Это также время победы над сомнениями и духовного преображения.

Символ дня: муза.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день неблагоприятен для активных действий: силы – как моральные, так и физические – нужно беречь.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: цвет цветущего льна, васильковый.

Счастливые камни дня: яшма, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: нельзя переоценивать свои силы и напрягаться, занимаясь спортом и поднимая тяжести. Не рекомендуется также прибегать к самолечению – в любом случае желательно получить совет врача, даже если он может дать его только дистанционно.

Сны дня: сны нынешней ночи часто сбываются, поэтому не стоит оставлять их без внимания.

Афоризм дня: "Если вы хотите быть счастливы, вы должны быть привязаны к жизненной цели, а не к людям или вещам" (Альберт Эйнштейн).

Геометрическая фигура дня: горизонтальный прямоугольник.

Ангел-хранитель дня: Ламас – дарит независимость и уверенность в себе.

Магия и мистика дня: можно проводить магические обряды с минералами и полудрагоценными камнями. Гадания ответят на важные вопросы, касающиеся не одного человека, а больших групп людей.

Табу дня: нельзя напрягать зрение, читая при плохом освещении или работая долго за компьютером.

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